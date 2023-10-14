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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية .. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أفاد التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منذ لحظات مدينة جنين في الضفة الغربية، وذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن هناك إطلاق نار كثيف على قوات إسرائيلية في جنين بعد اقتحامها.

في سياق آخر، قال البيت الأبيض في بيان، إن مسؤولي الأمن القومي أجروا اتصالات مع مسؤولي الأمم المتحدة، يومي الخميس والجمعة، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "هجوم حماس في إسرائيل، والوضع الإنساني في غزة”، حسبما ذكر البيت الأبيض.

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كما تحدث، الجمعة، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، وبحثوا الأوضاع في غزة، والجهود المستمرة مع أطراف دولية لمساعدة المدنيين على التنقل في داخل غزة، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الطبية.
 

التلفزيون الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين الضفة الغربية

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