1953 شهيدًا و6500 مُصاب جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1953 شهيدا، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحًا.



وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 53 شهيدًا، بعدما استشهد 18 مواطنًا بينهم أطفال اليوم الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.



وكان طفلان ارتقيا قبل قليل جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة "الرام" شمال مدينة القدس، وبلدة "بيت لقيا" غرب رام الله.