كليات جامعة القاهرة تبدأ استعدادها لامتحانات الميدتيرم .. وفاعليات وحملات تبرع بالدم تضامنا مع أهالي غزة

حملات تبرع بالدم بكليات جامعة القاهرة تضامنا مع أهالي غزة

كلية التجارة : امتحانات الميدتيرم الشهر القادم

كلية طب الاسنان تستمر فى إطلاق القوافل الطبية

تنتظم كليات جامعة القاهرة ، فى الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي 2023-2024، كما أعلنت عدد من الكليات عن استعدادها لامتحانات الميدتيرم الخاص بالفصل الدراسي الحالى ، كما تنظم الكليات عدد من الفاعليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحان الميدتيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور جمال شحاته ، تبدأ امتحانات الميدتيرم يوم الاحد 12 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس 16 نوفمبر .

كما أوضح ، ان امتحان الميدتيرم عليه 30 درجه فقط و عدد الأسئلة في المادة العملي 20 سؤال و عدد الأسئلة في المادة العملي والنظري 25 سؤال ، اما عدد الأسئلة في المادة النظري 40 سؤال.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماسات على نتائج دور سبتمبر لعام 2023.



وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه تم فتح باب التظلمات على نتائج دور سبتمبر بداية من نهاية الأسبوع الماضى و حتى يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري، لطلاب الفرقة الرابعة لاستخراج شهادات التخرج و بيان النجاح الخاص بهم .

كما شاركت كلية دار العلوم جامعة القاهرة طلابًا والعاملين بالكلية في حملة للتبرع بالدم ، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه تم توجد ثلاث سيارات للتبرع بالدم داخل الجامعة، الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرًا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم طبقًا لتوجيهات معالي رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، أن كلية دار العلوم كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

كما تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وذلك ضمن جدول زمني مقرر، حيث أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية، ووفرت الأدوية بالمجان، موضحًا أن القوافل التي تطلقها الكلية بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة" تأتي في إطار دور الجامعة ومسئولياتها تجاه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 567 حالة تضمنت 250 حالة كشف عام، و27 حالة خلع للأطفال، و25حالة للتنظيف، و3 حالات حشو عادي، وحالتى حشو عصب، و27 حالة خلع للكبار، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفي الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 125 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، مشيرًا إلى تنظيم القافلة عدة حملات توعية حول صحة الفم والأسنان، وصرفت الأدوية بالمجان على المواطنين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

و الجدير بالذكر، نظمت جامعة القاهرة، حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة،

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.