بتهمة غسيل الأموال.. حبس عصابة لحيازتهم 244 طربة حشيش بالقليوبية

قررت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية حبس 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم وتوجيه تهمه غسيل الأموال لهم، مع مراعاة التجديد، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وإعداد تقرير عنها.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وكان بحوزتهم "244 فرش حشيش و3996 قرص لعقار التامول وربع كيلو لمخدر البودرة وبندقية آلية وعدد 13 خزينة و49 طلقة ومبلغ مالى وهواتف محمولة"، وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات سرية للمركز بقيام 4 أشخاص بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإستئذان النيابة العامة، وبعد إكمنة أعدة لذلك، تمكن الرائد محمد خليفة رئيس مباحث المركز و النقيب أحمد مصطفى والنقيب أحمد نصر معاونين المباحث من ضبط كلا من: "خالد م م" عاطل ومقيم مدينتي، و أحمد ر م" ومقيم العبور، و "هيثم ز ج" عاطل ومقيّم العبور، و "حسن م م" عاطل ومقيم العبور، وذلك أثناء استقلالهم سيارتين، عقب ترددهم علي مركز طوخ.

وكان بحوزتهم ( عدد 244 فرش حشيش بوزن 24.4 كيلو - عدد 3996 قرص لعقار التامول - ربع كيلو لمخدر البودر - مائه وعشرون ألف جنيها- بندقية آليه وعدد 13 خزينه لذات السلاح وعدد 49 طلقة - الهواتف المحمولة الخاصه بالمتهمين والسيارات المذكوره).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النار بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للأتصال على عملائهم.

وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة وأمر علاء الأزرق رئيس النيابة بحبسهم وحصر ممتلكاتهم لتوجيه تهمة غسيل الأموال لهم، وأمر بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.