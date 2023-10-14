محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إن شكري و بحثا تطورات الوضع الإنسانى والأمني المتدهور فى قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي الخطير في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية، أن الوزيران أكدا أهمية الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى المسار السياسي القائم على حل الدولتين.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.