الأكثر تتويجا بأمم إفريقيا.. بلماضي يشيد بقوة منتخب مصر قبل مواجهة الجزائر

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساءً بالإمارات.



وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".



وأضتف: "مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.



وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.

يذكر أن منتخب مصر تفوق على زامبيا، الخميس الماضية، في مبارة ودية أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

جاء هدف منتخب مصر والمباراة الوحيد عن طريق حمدي فتحي في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، بعد أسيست من أحمد سيد زيزو.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.



وجاءت قرعة كأس أمم إفريقيا كالآتي:



المجموعة الأولى: كوت ديفوار -نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب -الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات، إضافة لأفضل 4 ثوالث.