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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملك الأردن يتوجه إلى أوروبا لحشد الدعم لإنهاء الحرب في غزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يغادر البلاد، اليوم السبت، في جولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الملك عبد الله، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا.

وفى وقت سابق، حذر "الصفدي"، من أن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو "الهاوية".

وقال إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها سكان القطاع على مغادرة بيوتهم، في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق "فاضح" للقانون الدولي.

وأضاف أن “حماية المدنيين مسئولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي، وندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب ومستمرون في جهودنا لوقف التصعيد”.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

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