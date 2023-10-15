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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرج الأخ لنجدة شقيقه من "الخناقة" فسقط صريعا بين يديه| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الذهول لم يكن يتوقعها الشاب الذي خرج مسرعًا لنجدة شقيقه أثناء تشاجره مع عدد من الأشخاص بدائرة مركز طوخ، فبعد أن حاول الشاب الدفاع عن شقيقه وتعرضه للإصابة في سبيل ذلك، إلا أنه رغم كل ذلك لم يتمكن من إنقاذ أخيه الذي توفى بين يديه بعد إصابته بطعنة نافذة أثناء المشاجرة أودت بحياته. 

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تفاصيل الواقعة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بق.تل كهربائي وإصابة شقيقه فى مشاجرة بينهما دائرة مركز شرطة طوخ، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال كهربائى مصاب بجرح طعنى في الجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه مصاب بعدة كدمات متفرقة في الجسم. 

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين توفي أحدهما خلال محاولة إسعافه إثر إصابته بجرح طعنى، و3 أشخاص من بينهم مُصابان بعدة جروح قطعية وكدمات بالجسم، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وذلك لخلافات جيرة سابقة بينهم وعلى أثرها نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم.

وقام أحد المتهمين بإحداث إصابة شقيق المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى. 

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