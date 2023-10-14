بسبب سيجارة.. حريق فى مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحى بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق محدود في مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها بسبب إلقاء مجهول عقب سيجارة في كمية من القمامة بمنور المستشفى.

أسفر الحريق عن حالة اختناق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق والتى أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.



تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات محافظة القليوبية تفيد بوقوع حريق في مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها.



وانتقل على الفور العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على حريق دون أي خسائر.



وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق شب فى منور المستشفى نتيجة قيام مجهول بالقاء عقب سيجارة على كمية من المخلفات الورقية بالمنور فاشتعلت النيران، وأسفر الحريق عن حالة اختناق وجرى اسعافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.