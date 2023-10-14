الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والأجهزة الأمنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 5 من العناصر الإجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام- بندقية آلية - 2 طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء لسلاح آلى- سيارة".

كما تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,250 كيلو جرام - سلاح أبيض".

وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "27 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- كمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة" وزنت 1,500 كيلو جرام- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- سيارتين".

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,660,000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.