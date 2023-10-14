عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

المتهمون
المتهمون

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والأجهزة الأمنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 5 من العناصر الإجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام- بندقية آلية - 2 طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء لسلاح آلى- سيارة".

كما تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,250 كيلو جرام - سلاح أبيض". 

وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "27 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- كمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة" وزنت 1,500 كيلو جرام- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- سيارتين".

 بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,660,000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أخطار المخدرات الأجهزة الامنية الحشيش العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتحقيق في تعطل 4 أجهزة طبية بمستشفى «رمد قلاوون»

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ