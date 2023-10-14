تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

يعد الكوليسترول من أهم المشكلات الصحية التي يجب الانتباه لها وعلاجها سريعا حيث يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وفقا للأبحاث الحديثة فقد ثبت أن ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم له علاقة وطيدة بالإصابة بأمراض عديدة أهمها القلب والشرايين والضغط والسكري.

لذلك من المهم اكتشاف الكوليسترول مبكرا والعمل على علاجه في نفس الوقت الوقاية منها

ووفقا لموقع rxlist فان الغذاء يلعب دورا كبيرا في التحكم في نسبة الكوليسترول داخل الجسم لذا يجب اختياره بعناية والتركيز على الأطعمة التي تحد منه حال ارتفاع مستواه في الدم.

ووجد أن تناول المريمية (Salvia officinalis) ثلاث مرات يوميًا لمدة شهرين يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ( LDL ) وهو مايعرف ب الكوليسترول الضار، ودهون الدم التي تسمى الدهون الثلاثية ، ويزيد من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ( HDL ) "الجيد" لدى الأشخاص مع ارتفاع الكوليسترول.

المريمية



وتمتلك عشبة المريمية العديد من الفوائد الصحية الأخرى فهى تحسن صحة الجهاز الهضمي ومشاكل الخصوبة لدى النساء ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها عند الحمل والرضاعة و إذا كنت تتناول أدوية أخرى.