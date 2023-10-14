لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

علق الجيش اللبناني علي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين في لبنان حيث قال فيه : أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين.

وأضاف البيان قائلا : كما استهدف العدو بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فوسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون.

وأتم الجيش اللبناني بيانه قائلا : يواصل الجيش الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية