مصر ترفض عبور الأمريكيين من غزة إلى رفح إلا بعد الاتفاق على إدخال المساعدات

رفضت مصر اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 مرور عدد من الأشخاص الذين يحملون الأمريكية من قطاع غزة إلى معبر رفح.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن مصر اشترطت إبرام اتفاق يشمل إدخال المساعدات لقطاع غزة، مقابل السماح لمرور الأمريكيين من المعبر.

وقالت فضائية "العربية" في وقت سابق إن العشرات من العائلات في قطاع غزة نزحوا باتجاه معبر رفح.

وأوضحت أن عشرات الأجانب من جنسيات مختلفة يتجمعون بمحيط منطقة معبر رفح، مضيفة أن بوابات المعبر من الجانب الفلسطيني لا تزال مغلقة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.