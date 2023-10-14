عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر ترفض عبور الأمريكيين من غزة إلى رفح إلا بعد الاتفاق على إدخال المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

رفضت مصر اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 مرور عدد من الأشخاص الذين يحملون الأمريكية من قطاع غزة إلى معبر رفح.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن مصر اشترطت إبرام اتفاق يشمل إدخال المساعدات لقطاع غزة، مقابل السماح لمرور الأمريكيين من المعبر.

وقالت فضائية "العربية" في وقت سابق إن العشرات من العائلات في قطاع غزة نزحوا باتجاه معبر رفح.

وأوضحت أن عشرات الأجانب من جنسيات مختلفة يتجمعون بمحيط منطقة معبر رفح، مضيفة أن بوابات المعبر من الجانب الفلسطيني لا تزال مغلقة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

معبر رفح مصر قطاع غزة طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ