المركز اللغوي بجامعة القاهرة ينظم دورة إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

واوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بدأ حجز دورة إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها، ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.

واشار المركز إلى أن على الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومدة الدورة ١٥ ساعة تدرييية، ويلقي الدورة الدكتورة أحمد رجب حجازي.

وتكون مفرادت الدورة كالتالي :

١. أهمية تعليم اللغة العريية للناطقين بغيرها.

٢. مواصفات معلم العريية للناطقين بغيرها.

٣. مقارنة بين المتعلم الأصلي للغة العريية والمتعلم الأجنبي.

٤ . أساليب واستراتيجيات تعليم العربية للناطقين بغيرها.

٥. طرق تدريس العريية للناطقين بغيرها.

٦. كيفية إعداد الدرس.

مستويات تدريس العربية للناطقين بغيرها (جدول المستويات).

. لغة تعليم العريية للناطقين بغيرها .

٩. اللغة الوسيطة: ضرورة أم ثقافة؟.

الفصول الافتراضية.

١٢ تدريس العناصر اللغوية (الأصوات، المفردات، التراكيب).

١٣ تدريس المهارات اللغوية (الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة).

١٤. مواصفات الاختيار الجيد وأنواع الاختبارات.

١. مشكلات تعليم العربية للناطقين بغيرها.

١. اخطاء الهئلهن.

١٧ الكتب التدريسية: عرض ومقارنات يينها .

١. أهم مواقع تعليم العريية على الإنترنت.

١. أهم أماكن تعليم العربية للناطقين بغيرها.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "ترجم – تواصل" بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، وفي إطار مبادرة "تعلم - تواصل" التي يطلقها المركز هذا العام.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الترجمة تعد جسرًا أساسيًا للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب وتحقيق التأثير المتبادل بين الحضارات، وعاملًا مهمًا في تحقيق التفاهم والتعاون الدولي ودعم التفاعل الثقافي لدى الشباب، وبالتالي فإن الترجمة من أهم قنوات الحوار بين الثقافات في عالمنا المعاصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار عبد المُعز مديرة المركز، إن الندوة شارك فيها أساتذة ومترجمون مرموقون في مجال الترجمة في اللغات الإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وتمت مناقشة عدة مجالات للترجمة منها الترجمة الأدبية والفورية والتتابعية وترجمة الشاشة والترجمة الآلية.

وأوضحت مديرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن الندوة تناولت عدة مداخلات، أهمها مبادئ وشروط الترجمة من الصينية إلى العربية، وواقع الترجمة من الألمانية ومشروعات الدعم المتاحة، وآخر إسهامات الدكتور محمد عناني النظرية والتطبيقية في دراسات الترجمة: ترجمة الأسلوب، والترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات، والترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات، والترجمة الفورية: مهارات وصعوبات، والترجمة التتابعية ومهاراتها، بالإضافة إلى إشكاليات ترجمة الشاشة إلى الفرنسية، والتنوع اللغوي في ترجمة الشاشة من العربية إلى الإسبانية: بين الإمكانية والاستحالة.

وأوصى المشاركون في الندوة، أن يتبنى مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية إقامة سلسلة من الندوات على مدار العام في الترجمة تتناول كل ندوة مجالًا من مجالاتها التخصصية يحاضر فيه نخبة من مترجمي هذا المجال في اللغات المختلفة بهدف تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب.