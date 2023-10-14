ياسر الهضيبى متحدثا رسميا .. ننشر تشكيل الحملة الانتخابية لرئيس الوفد

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد قرارا رقم 164 بتاريخ اليوم14 اكتوبر بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته .
وتتكون الحملة من
١-الدكتور عبدالسند يمامة رئيسا للحملة
٢-الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الحملة
٣-الدكتور محمد عبده مساعدا لرئيس الحملة
٤-عصام الصباحي مساعدا لرئيس الحملة وأمين الصندوق
٥-الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة
٦-المهندس حسين منصور مساعدا لرئيس الحملة
٧-عبدالعظيم الباسل مساعدا لرئيس الحملة
٨- حاتم رسلان مساعدا لرئيس الحملة
٩-عيد هيكل مساعدا لرئيس الحملة
١٠- المهندس حمدي قوطة مساعدا لرئيس الحملة
١١- المحاسب محمد سويلم مساعدا لرئيس الحملة
١٢-النائب طارق عبدالعزيز مساعدا لرئيس الحملة
١٣-اللواء سفير نور مساعدا لرئيس الحملة
١٤- ابراهيم شعبان مساعدا لرئيس الحملة
١٥-سيد عيد مساعدا لرئيس الحملة
١٦-النائب سعيد ضيف الله مساعدا لرئيس الحملة
١٧-النائب عبدالباسط الشرقاوي مساعدا لرئيس الحملة
١٨-النائب ايهاب عبدالعظيم مساعدا لرئيس الحملة
١٩-المهندس محمد الزاهد مساعدا لرئيس الحملة
٢٠-النائب هاني اباظة مساعدا لرئيس الحملة
٢١-صفوت عبدالحميدمساعدا لرئيس الحملة المستشار القانوني للحملة
٢٢-احمد رائف. مساعدا لرئيس الحملة
٢٣-ماجدة النويشي. مساعدا لرئيس الحملة
٢٤-الدكتور محمد عبداللطيف مساعدا لرئيس الحملة
٢٤- الدكتور محمد سيف
٢٥ - الدكتور محمود عطية
٢٦- عمرو عبدالباقي
هذا بجانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ جميع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات ورئيسا لجنة الشئون الخارجية والمواطنة وممثل اتحاد العمال ، بجانب سكرتيري العموم ورؤساء لجان الشباب بالمحافظات وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا.