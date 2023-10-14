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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ياسر الهضيبى متحدثا رسميا .. ننشر تشكيل الحملة الانتخابية لرئيس الوفد

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الحملة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد قرارا رقم 164 بتاريخ اليوم14 اكتوبر بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته .
وتتكون الحملة من

١-الدكتور عبدالسند يمامة رئيسا للحملة

٢-الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الحملة 
٣-الدكتور محمد عبده مساعدا لرئيس الحملة 
٤-عصام الصباحي مساعدا لرئيس الحملة وأمين  الصندوق

٥-الدكتور أيمن محسب مساعدا لرئيس الحملة 
٦-المهندس حسين منصور مساعدا لرئيس الحملة 
٧-عبدالعظيم الباسل مساعدا لرئيس الحملة 
٨- حاتم رسلان مساعدا لرئيس الحملة 
٩-عيد هيكل مساعدا لرئيس الحملة
١٠- المهندس حمدي قوطة مساعدا لرئيس الحملة
١١- المحاسب محمد سويلم مساعدا لرئيس الحملة
١٢-النائب طارق عبدالعزيز مساعدا لرئيس الحملة
١٣-اللواء سفير نور مساعدا لرئيس الحملة
١٤- ابراهيم شعبان مساعدا لرئيس الحملة
١٥-سيد عيد مساعدا لرئيس الحملة

١٦-النائب سعيد ضيف الله مساعدا لرئيس الحملة

١٧-النائب عبدالباسط الشرقاوي مساعدا لرئيس الحملة
١٨-النائب ايهاب عبدالعظيم مساعدا لرئيس الحملة
١٩-المهندس محمد الزاهد مساعدا لرئيس الحملة
٢٠-النائب هاني اباظة مساعدا لرئيس الحملة
٢١-صفوت عبدالحميدمساعدا لرئيس الحملة     المستشار القانوني للحملة

٢٢-احمد رائف. مساعدا لرئيس الحملة

٢٣-ماجدة النويشي.   مساعدا لرئيس الحملة 
٢٤-الدكتور محمد عبداللطيف مساعدا لرئيس الحملة

٢٤- الدكتور محمد سيف 
٢٥ - الدكتور محمود عطية 
٢٦- عمرو عبدالباقي


هذا بجانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ جميع رؤساء اللجان العامة  بالمحافظات ورئيسا لجنة الشئون الخارجية والمواطنة وممثل اتحاد العمال ، بجانب سكرتيري العموم ورؤساء لجان الشباب بالمحافظات وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا.

الحملة الانتخابية عبد السند يمامة رئيس الوفد انتخابات الرئاسة الشباب

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