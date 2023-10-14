خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن موعد اعتزاله كرة القدم، بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “ببساطة الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر بحال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عاما أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية، الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة”.

ورفع رونالدو رصيده لـ125 هدفا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلا عقب المباراة، “سعيد للغاية بهذا، هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه”.

وكان رونالدو قد تم تكريمه أمس من قبل الاتحاد البرتغالي بعد وصوله إلى 202 مباراة كأكثر اللاعبين في العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

وصعدت ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤ وهم فرنسا والبرتغال وبلجيكا، بعد انتهاء مبارياتهم في إطار الجولة السابعة من التصفيات.

البرتغال أمام سلوفاكيا

فازت البرتغال بنتيجة ٣-٢ على سلوفاكيا.

جاءت ثلاثية البرتغال عن طريق جونزالو راموس وكريستيانو رونالدو (هدفين) بينما جاء هدفي سلوفاكيا عن طريق هانكوك ولوبتكا.

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأخيرة برصيد ٢١ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

بلجيكا أمام النمسا

فازت بلجيكا على النمسا بنفس نتيجة المباراة السابقة.

جاءت ثلاثية بلجيكا عن طريق لوكابيكو (هدفين) ولوكاكو بينما جاء هدفين النمسا عن طريق لايمر وسابيتزر.

وتصدر منتخب بلجيكا مجموعته برصيد ١٦ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

فرنسا أمام هولندا

فاز منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف على هولندا.

جاءت ثنائية فرنسا عن طريق مبابي، وجاء هدف هولندا الوحيد عن طريق هارتمان.

وتصدر فرنسا المجموعة الثانية برصيد ١٨ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.