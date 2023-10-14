تعرف على موقف اتحاد الناشرين المصريين من معرض فرانكفورت للكتاب بعد دعمها إسرائيل

أعلن اتحاد الناشرين المصريين عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، رافضًا موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لدعمها ما يقوم به الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بعدما منع تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، التي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر كما كان مقرر، مطالبا جميع الناشرين المصريين بعدم المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نظير هذا الموقف.

وأكد الاتحاد على وقوفه مع القضية الفلسطينية فى ما يتم ضدها من الكيان الصهيونى الإسرائيلى من أعمال عنف وإبادة، وترحيل للأسر الفلسطينية فى غزة واستخدام كافة وسائل التدمير والعنف، مخالفاً بذلك لكافة الأعراف والقوانين الدولية وحتى أثناء الحروب.

كما يؤكد الاتحاد وقوفه الكامل مع جموع الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لهذه الحرب الظالمة ومنع المساعدات الغذائية والطبية من الوصول إليهم لإنقاذ هذا الشعب الشقيق.

يذكر أن اتحاد الناشرين العرب قرر أيضًا سحب مشاركته فى معرض فرانكفورت للكتاب 2023، معربا عن أسفه نظرًا لموقف المعرض من القضية الفلسطينية، بعدما ألغى حفل تكريم الكاتبة الفلسطينة عدنية شبلى، التى كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر كما كان مقرر، الذي يكرّم الكاتبات من الجنوب العالمي عن عمل نُشر حديثًا باللغة الألمانية.

وجاء نص اتحاد الناشرين العرب، "اتحاد الناشرين العرب يعرب عن أسفه العميق لموقفكم المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التى تشهدها المنطقة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت أطول احتلال فى التاريخ الحديث، وهو الاحتلال الذى تحول إلى نظام الفصل العنصرى الذى تمارس أقصى الضغوط وتجعل من غزة سجنا مفتوحًا لأكثر من 2,2 مليون شخص، بالإضافة إلى أن أكثر من 1900 فلسطيني استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الستة الماضية، أكثر من 10 % منهم من أطفال.