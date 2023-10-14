البحوث الزراعية ينظم الحفل الختامي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية احتفالية الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بحضور معالي وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير المعهد وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وعدد من المزارعين المتميزين علي مستوي الجمهورية وأعضاء الحملة القومية للقمح.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية انه تم تكريم المزارعين الأوائل في انتاجية القمح للموسم السابق حيث وصل إنتاجية القمح في بعض الحقول الي ٣١ اردبا للمزارع الأعلي إنتاجية وكان متوسط الحقول الإرشادية أكثر من ٢٤ اردبا للفدان.

وتشمل الحملة القومية للقمح عمل حقل نموذجي في كل قرية مصرية في جميع المحافظات حيث يتم تسليم المزارعين أحدث أصناف القمح مجانا ودعم المزارعين فنيا طوال الموسم من الزراعة حتي الحصاد مما يزيد في إنتاجية القمح ويوفر حوالي ٢٥ في المائة من محصول التقاوي وكميات المياه المستخدمة.