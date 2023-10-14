طلب إحاطة بشأن ضم هيئتي الدواء المصرية و"سلامة الغذاء"

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة وتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن بضم هيئتي الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء .

ونوهت سعيد في طلبها لسعي مصر الدائم في مزيد من الحوكمه الاقتصادية، والارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري.

وقالت عضو لجنة الصحة أنه نظرا لما يعاني السوق المصري من ضعف الرقابة على المكملات الغذائية وإعادة استخدام و تدوير زيوت الطعام إلى آخره من ضعف الرقابة وبسبب ما نعاني من أزمات اقتصادية، ورغبة منا في توحيد أوجه وطرق ترخيص الأدوية والمكمله الغذائية وتوحيد أوجه الرقابة على كلاهما، وطبقا لما هو متبع دوليا كمنظمة ال FDA ، فإنه ضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء يزيد من الحوكمه والرقابة ويخفف من على كاهل الموازنة المصرية موازنة هيئتين مختلفتين مختصتين بالرقابة على الدواء والغذاء.