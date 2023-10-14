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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«زد 2005» يفوز على إنبي بركلات الترجيح

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق انبي بركلات الترجيح  خلال المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت ، علي ملعب انبي ، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الجمهورية مواليد 2005 للموسم الرياضي 2023/2024 .


وانتهت المباراة بالتعادل بدون اهداف ، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها فريق نادي زد بنتيجة 2/4  .

واحرز ركلات الترجيح لفريق زد  كلا من :
- مروان محمد حجي هدف .
- طه احمد طه هدف .
- عبد الرحمن صبري هدف .
- سيف وفائي هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء المميز اليوم .


الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد

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