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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تنهي البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

عقدت البورصة المصرية، البرنامج التدريبي الخاص بإدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية، لمدة 5 أيام غير متتالية، بدءا من 2 إلى 12 أكتوبر، بواقع 5 ساعات تدريب في اليوم الواحد، ليصل إجمالي عدد ساعات التدريب إلى 25 ساعة.

وأوضحت البورصة، في بيان لها قبل قليل، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية (الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية) وصندوق حماية المستثمر.

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وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بأن البرنامج شهد مشاركة نحو 25 من مديري المخاطر ومديري الحسابات ومنفذي العمليات بشركات الأوراق المالية، وسيتم إعادة البرنامج لعدة دورات قادمة لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكوادر المعنية للمشاركة وتعريفهم بالمنهجيات الخاصة بإدارة المخاطر للحفاظ على مصالح الشركات والعملاء.

وأضاف الشيخ: أُثمن مجهود فريق عمل البورصة الذي قام بإعداد المحتوى العلمي للبرنامج وشارك في تقديمه.

ويهدف البرنامج لتعريف المشاركين بالإطار القانوني والقواعد المنظمة لنشاط إدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية وإبراز دور لجنة المخاطر والتعريف بتشكيلها ومهامها بالإضافة إلى شرح مفصل للمخاطر السوقية ونماذج قياسها المختلفة وتطبيقاتها العملية، ويختتم البرنامج بمخاطر الائتمان المرتبطة بالشراء الهامشي ومخاطر السيولة والملاءة المالية، وأيضا المخاطر المؤسسية وأنواعها ومراحل إدارتها وآليات التعامل معها

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