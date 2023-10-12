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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر الأسبوع

البورصه المصريه
البورصه المصريه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 19744 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 23732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 8284 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 3692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5506 نقطة.

البورصة المصرية ايجي اكس الخميس تعاملات اليوم الخميس ارتفاع جماعي للمؤشرات

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