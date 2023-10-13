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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 27 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع|فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة تداولات أمس الخميس جلسة نهاية الاسبوع  على ارتفاع جماعي، لتواصل رحلة الصعود بقيمة أرباح سوقية بلغ 27 مليارجنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي عند تريليون و352 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال جلسة تداولات اليوم بنسبة 1.77%، مسجلا 20,002 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان، 2.01% مسجلًا 24.103 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 1.78% ليسجل 8,373 نقطة.

وأضافت  رمسيس، ارتفع مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.49% لنحو 3,706 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 1.1%، مسجلا 5,551 نقطة.

واشارت أن اتجه المستثمرون الأفراد المحليون والعرب ومؤسسات الاستثمار العربية لبيع الأسهم اليوم بصاف بلغ 16، 3، و 10 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأفراد الأجانب ومؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية لشراء الأسهم بصافي بلغ 3، 21، و 5 ملايين جنيه على الترتيب.

وشهدت الجلسة تداول 487.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه من خلال 75.6 ألف عملية، حيث ارتفع 72 سهمًا وانخفض 56 وبقي 73 أخرى دون تغيير.

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