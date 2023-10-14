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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال عظيم من إخواتي.. أحمد العوضي يعود لاستئناف تصوير «الإسكندراني»

العوضي
العوضي

يستأنف النجم أحمد العوضي تصوير مشاهده في فيلمه “الإسكندراني” والذي يخوض به بطولته الأولى في السينما.

وعاد أحمد العوضي إلى القاهرة لاستئناف مشاهده بعد يومين تصوير في الإسكندرية. 

 

شارك الفنان أحمد العوضي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من تصوير فيلمه “الإسكندراني”.

وعلق على حفاوة الاستقبال من جمهوره: "ألف حمد وشكر لله علي حب اخواتي استقبال عظيم من اخواتي الاسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندراني ألف ألف ألف شكر علي حبكم وحبي ليكم قد وأكتر كمان ألف ألف شكر".


وقال الفنان أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني"، الذي يقوم بتصويره حاليًا.

وأكد أحمد العوضي أنه حريص على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، موضحًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحًا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

أحمد العوضى

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