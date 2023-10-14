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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة عاجلة من الصحة العالمية للاحتلال بشأن إجلاء مستشفيات شمال غزة

صدى البلد

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، الأحتلال الإسرائيلي لسحب أوامر الإجلاء على الفور للمستشفيات في شمال غزة.

 

وهدد المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، في وقت سابق من اليوم، سكان قطاع غزة لمغادرة شمال القطاع قائلاً إنه "يجب على سكان مدينة غزة أن يغادروا وألا يعودوا حتى نقول لهم".

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أخبرنا سكان غزة أن يتجهوا إلى الجنوب من أجل سلامتهم وحماس منعتهم".

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هدف الاحتلال الأول هو التدمير الكامل لقدرات المقاومة الفلسطينية حماس الحكومية والعسكرية.

 

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن قوات الاحتلال مستعدة استعدادا كاملا في الشمال.

 

وأكد أدرعي أن  هناك 126 رهينة إسرائيلية مؤكدة في غزة.

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