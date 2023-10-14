يونيسف تطالب بهدنة إنسانية فى غزة لوصول الإمدادات

تعمل يونيسف بشكل عاجل على شراء الإمدادات المنقذة للحياة وتوزيعها عبر مصر في ظل الأزمة المتصاعدة في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الأطفال.

وفي هذا الصدد، صرح جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر فى بيان له قائلًا: "تعمل يونيسف اليوم على إرسال شاحنات مليئة بالمياه، ودورات المياه المتنقلة، ولوازم صحية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ 150,000 شخص.

كما تتضمن خطوط الإمدادات العاجلة الخاصة بنا، المزيد من المستلزمات الضرورية مثل الأدوية والمياه والخيام والبطانيات وأدوات صحية وغيرها".

وأضاف هوبكنز: "إن هذه الإمدادات في طريقها إلى غزة الآن حيث يتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، شريكنا على الأرض، من أجل توسيع نطاق دعمنا المقدم لمن هم في أمس الحاجة إليه هناك".

ودعت يونيسف فى بيانها إلى :"هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق، حتى يتسنى توسيع نطاق تقديم الخدمات المنقذة للحياة للأطفال. فالطفل هو الطفل أيًا كان مكانه. وينبغي حماية جميع الأطفال في أي مكان وفي كافة الأوقات والحيلولة دون تعرضهم لأي هجوم أو اعتداء".