الدم النقي والندرة.. كواليس أشواط كأس الإمارات للخيول الأصلية في مصر| خاص

- ميراث الآباء والأجداد.. مربي الخيول الأشهر يروي تفاصيل اللقاء مع الرئيس السيسي

- كأس رئيس دولة الإمارات هو الأغلى والأقوى في مصر

- اهتمام غير مسبوق بتربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة في مصر

- محافظة الشرقية منبع تربية الخيول العربية الأصيلة

تعتبر الخيول العربية الأصيلة ذات الدم المصري هى الأنقى والأندر في العالم، حيث تمتاز بمواصفات خاصة اشتهرت بها في مختلف مسابقات الجمال والقدرة والسرعة حول العالم، كما تحتضن مصر العديد من المسابقات الدولية والمحلية في مختلف المجالات المتعلقة بهذا التراث التاريخي.



وفي تعاون وطيد ومستمر، شهد ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة اليوم، المحطة الـ12 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة الأماراتي للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30.



وشارك في مهرجان الكأس 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيول العربية في مصر مع سباقات كأس رئيس الدولة في كل عام، ومدى حرصهم على المشاركة المميزة في الحدث الأكبر بتاريخ سباقات الخيل المصرية، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات وجمهورية مصر العربية في كل المجالات.



محافظة الشرقية منبع تربية الخيول العربية الأصيلة



وفاز الحصان العربي الأصيل، ديبان الطحاوية، بالمركز الأول في منافسة الشوط الثاني التي احتدمت في ثوانيها الأخيرة، وهو من انتاج مزرعة الطحاوية المملوكة للشيخ، يحى عبدالستار عليوة الطحاوي، بمنطقة جزيرة عليوة، بمحافظة الشرقية، والتي تعتبر المنبع الحالي لإنتاج الخيول العربية الأصيلة النادرة حول العالم، كما فاز بالشوط الرابع والأكبر في السباق، الحصال، مناضل سعفان، المملوك لمزعة “سعفان”.

الشيخ يحي الطحاوي يتسلم جائزة كاس رئيس الامارات





وفي حديث خاص لموقع صدى البلد، يتحدث الشيخ يحيى الطحاوي، عن أهمية العناية بتربية الخيول العربية الأصيلة التي تعتبر صناعة وتجارة قوية ووطنية توطنت في مصر منذ قديم الزمان.



ويقول مربي الخيول الأشهر، الشيخ يحي الطحاوي “ورثنا حب الخيل ابا عن جد، ونشارك في سباقات الخيول التي ينظمها نادي الشمس ونادي الجزيرة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة منذ نشأتها في مصر، ونشكر الدولة على الاهتمام الملحوظ خلال الفترة الحالية بتربية الخيول”



وتابع الشيخ يحى الطحاوي “حضرنا مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهور قليلة حفل تخرج فرسان من الاكاديمية العسكرية وشهدنا التمكن والتميز في تلك الرياضة التي يشتهر فرسانها المصريين في جميع المحافل الدولية”.

وكان الطحاوي قد حصد العديد من الجوائز من نفس الكأس الغالي في نسخه السابقة بخيول مختلفة كانت اخرها “مودة سعفان” بالحصول على مركز اول في الشوط الأكبر من البطولة سابقا.

وتُقام سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي الأصيل والمساهمة بدعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية.



وتشهد ارض مضمار نادي الجزيرة سباق محلي منتظم يوم السبت الاول من كل شهر، بينما تشهد تلك الرياضة حدث عالمي مرة واحدة في العام يأتي برعاية رئيس دولة الأمارات الذي يؤكد دائما على أهمية العلاقات المصرية الإماراتية والتي تعتبر تربية الخيول جزء تراثي أصيل مشترك بين الثقافتين العربيتين.



خيول تشارك في كأس رئيس دولة الامارات في مضمار الجزيرة

وانطلقت السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات "سباق شروط" للبواني العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وذلك لمسافة 1300 متر، وسط مشاركة 8 خيول هي "ملك مصر، وعالم أخناتون، وحسونة أخناتون، وألمظ بدراوي، وبیبرس بدراوي، وفرفيرو، وراعي، وأمیرة سعفان" وفاز فيها “ملك مصر”.



في حين أقيم الشوط الثاني على كأس الإمارات "سباق شروط" للبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلًا هي “ديبان الطحاوية، وغالي العامر، وسراج بدراوي، والمشهور، وإم .إتش الحسن، وبراق الطحاوية، وحليم عبير، وفخر مصر، والعمرو مصر أخناتون، وبرنس مصر ، ورمسيس مصر، ونبيله سعفان، وشيرين".



وجائت النتيجة فوز ديبان الطحاوية بالمركز الأول.



وشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات "سباق شروط" للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1400 متر، مشاركة 8 خيول هي "فهد الأمين، وبركة العرام، وكنعان أخناتون، وأمیر سعفان ، وبشار سعفان، وشريف بك، ومحبوب مصر ، وعشمان أخناتون"

فاز فيها فهد الأمين

واحتضن المضمار الشوط الرابع الرئيسي والأكبر على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، والذي تخطى جائزته 500 الف جنيه مصري، بمشاركة 10 خيول هي "ميسون الأصيل، ومجد الطحاوية، وصباح صبح، وحارس الأمين، وبريق الأمل، ومناضل سعفان، وتحيا مصر، ومصراوي، ومارد أخناتون، وسلیم بدراوي" فاز فيها مناضل سعفان.







وحضر فعاليات الكأس التي استمرت لساعات طويلة خلال اليوم، السبت، سعيد المهيري، ممثل مجلس ابوظبي الرياضي، ووفد من السفارة الاماراتية بالقاهرة، وشريف سيف النصر رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة

ونائبه، إيهاب لهيطة، إضافة إلى عدد كبير من الجمهور وملاك الخيول من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال سعيد المهيري ممثل مجلس ابوظبي الرياضي : "بعد ختام المحطات الأوروبية والعودة للمحطات العربية، تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام على ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالتواجد في مصر الشقيقة للعام الثامن على التوالي".

وأضاف: "تحظى المحطة المصرية بمكانة خاصة في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية وهي تمثل ثمرة الروابط التاريخية والعلاقات المتينة المزدهرة التي تجمع الإمارات ومصر، ونحن حريصون على دعم ملاك ومربي الخيل العربي في مصر".



وكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، هو سلسلة سباقات خيل دولية، تعد الأكبر حجمًا وقيمة للجوائز، تتميز بتنوع انتشارها في مختلف المضامير وميادين الخيل العالمية، تأسست في عام 1994، بهدف إبراز أهمية الخيل العربية الأصيلة .

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وباهتمام ومتابعة الكثيرون من محبي تربية وانتاج الخيول على مستوى العالم ومن مختلف القطاعات المجتمعية، كما تشرف على تنظيم سلسلة السباقات في 15 دولة حول العالم.