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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: تعلم المهارات للتخلص من التوتر والقلق

برج السرطان
برج السرطان

يتسم مواليد برج السرطان بالحدس العالي وحب الخير للغير ولكنهم متملكين بعض الشيء وأصحاب هذا البرج هم الأشخاص المولودون خلال الفترة (21 يونيو – 22 يوليو)

اليكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاحد 15 أكتوبر 2023


توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر2023


ستزداد دائرة المعارف لدى صاحب هذا البرج.
تحقيق الكثير من الأهداف.
عدم السماح للأفراد بالتأثير عليهم بشكل سلبي على قراراتهم أو طموحاتهم أو أحلامهم.
تعلم العديد من المهارات التي تساعد في التخلص من القلق والتوتر.


حظك اليوم برج السرطان مهنيا


نوع من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، لكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك سوف تحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد واتخذ قرارك بعد مداولات متأنية.


برج السرطان حظك اليوم عاطفيا

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد أتى الوقت للمضى قدمًا، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون تشعر بالسعادة فى علاقتك وسوف ترى كيف سيفاجئك العالم.

 

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برج السرطان حظك اليوم صحيا

اليوم مثالى للذهاب للخضوع لجلسة تدليك لتشعر بالراحة، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية، لكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تعيش يوما كاملا من التأملات اليوم، كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو وظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

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