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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: تخلَّ عن اليأس والإحباط

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: تخلى عن اليأس والاحباط.

 

بات عليك التحرك قليلا وبذل الجهود على المستوى الاجتماعي للتعرّف على وجوه جديدة تساعدك في توديع مرحلة مضت ولا يمكن الاستمرار فيها، بل الانتقال إلى مرحلة مختلفة تبدأ اليوم انطلاقتها لتدفع بمسيرة حياتك إلى الأمام وتفتح لك أفاقا جديدة.


برج الثور اليوم مهنيا

اختار مهنة مناسبة لك حتى تستطيع من خلالها إبراز مواهبك وتحقق الطموح الذى تحلم به طوال الوقت، كما عليك بالتخلى عن اليأس والإحباط.


برج الثور اليوم عاطفيا

احرص على حل مشاكلك مع شريك حياتك، ولا تحاول بين الحين والآخر إثارة غضبه أو التحدث عن مشاكل سابقة حتى تعيش معه في سعادة وهناء.

 

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برج الثور على الصعيد الصحى

احرص على شرب اللبن بشكل يومى حتى تستفيد من عناصره الغذائية كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.


برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يبحث عن مهنة تساعده على إبراز مواهبه حتى يستطيع التقدم وتحقيق الطموح في حياته.

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