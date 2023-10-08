برج الثور.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| طور من نفسك

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.



توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر2023



تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقا. تصرفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة.



توقعات برج الثور اليوم مهنيا

اعمل بجد طوال الوقت، وأثبت نفسك في منصبك الجديد،

كما تزداد تحدياتك للمصاعب التي تواجهك في العمل وتثبت جدارتك من جديد.



توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

تحدث مع شريك حياتك ودعمه طوال الوقت، حتى يشعر باهتمامك وحبك الدائم له، كما عليك شراء بعض الهدايا التي تثبت بها مدى إخلاصك وحبك.



توقعات برج الثور على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، وحاول أن تقلل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين حتى لا تصاب بالأرق الذى يجعلك تشعر بالإرهاق.



برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يعمل على تطوير نفسه بتعلم لغات ومهارات جديدة تساعده على التقدم للأمام في عمله.