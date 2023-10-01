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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| فرصة لكسب النقود الإضافية

برج الثور
برج الثور

عزيزي مولود برج الثور، إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية فقد تتلقى مؤشرات إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي في علاقتك العاطفية الحالية.

كما تتسم شخصية مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو من الشخصيات العميلة العاشقة لعملها، ويمتلك القدرة على سرعة إنهاء المهام المطلوبة منه، وعاشق للقراءة، ويتميز بالذكاء.
 

برج الثور اليوم مهنيا

تطويرك الدائم فى عملك خلال الفترة الأخيرة يساعدك على جمع النقود، لذا استعد وابتعد عن الدخول فى أى تفاصيل أخرى ترهق تفكيرك وتحيل بينك وبين تحقيقك لأهدافك.


توقعات برج الثور اليوم ماليا

برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.


توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

رتب أمورك وابتعد عن الدخول فى تفاصيل تجاربك العاطفية الماضية، حتى تستطيع أن تعيش حياتك مع الشريك الحالى، وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة خلال الفترات المقبلة.


برج الثور على الصعيد الصحى

حاول أن تمارس التمارين الرياضية خلال الفترة الحالية، ولا تستسلم للكسل والخمول طوال الوقت، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتصبح مقبلا على الحياة أكثر من أى وقت مضى.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يمكن أن يكون هناك رحلة ترفيهية تجمع بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، فحاول أن تستغل هذه الفرصة لتحسين علاقتك به وتنسى الماضى.

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