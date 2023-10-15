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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-10-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 -10-2023.

وبلغ أدني سعر دولار أمام الجنيه  في 3 بنوك نحو " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

في ظل الأحداث الجارية.. ثبات واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه| تفاصيل

آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-10-2023

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-102-2023؛ في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ  4 شهور علي الأقل.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

 


وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإسكندرية،كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي،الكويت الوطني".

أقل سعر 


وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع 


وسجل سعر ثاني أعلي سعر دولار نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.9 جنيه للبيع في ميد بنك.

إيقاف بطاقات الخصم المباشر


وأوقفت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية في ظل العمل على توفير العملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).

ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، فيما حدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.

وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.

ارتفاع التضخم 


ارتفع معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 0.8%  مسجلا  1% مقابل 0.3% بنهاية اغسطس الماضي .
وقال تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي قد انخفض مقدار 0.5% بالمقارنة من نفس الشهر في العام السابق.
وارتفع التضخم السنوي  الي  39.7% في سبتمبر الماضي  مقابل 40.4%  أغسطس من نفس العام بزيادة تبلغ 0.7%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عن تسجيل التضخم الشهري 2% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023. 
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.

عجز الميزان التجاري

تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 34% مسجلا 31.8 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية العام 2022/2021 السابق، نتيجة لانخفاض المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 16.4مليار دولار .

وكشفت بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن العام المالي الماضي ، عن انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% مسجلة 57.4 مليار دولار مقارنة 73.8 مليار دولار .
وتضمنت أبرز السلع الواردة سيارات الركوب وقطع الغيار واجزاءها و التليفونات المحمولةو البولي بروبلين .
وشهدت الصادرات السلعية وفقا للتقرير تراجعا محدودا لم يتجاوز ال100 مليون دولار ليسجل 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بنحو 25.9 مليارا في العام السابق له .

وتضمن تلك الصادرات  المركبات العضوية وغير العضوية و الأجهزة المنزلية والزيوت النباتية والحيوانية والشحوم والملابس الجاهزة

الإيرادات السياحية

ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 26.8% عن العام المالي قبل السابق مسجلة 13.6 مليار دولار بزيادة سنوية اقتربت من 3 مليارات دولار .

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري أن ارتفاع الايرادات السياحية كانت اساسا لتحسن ميزان المدفوعات، إذ سجلت جملة الليالي السياحية نمو 27.6% علي اساس سنوي لتصبح 146.8 مليون ليلة باجمالي عدد سياح قدره 13.9 مليون سائح .

وارتفعت حصيلة العبور في قناة السويس الي 8.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.8 مليار دولار عن العام المالي قبل الماضي بنمو قدره 25.2% و ارتفاع الحمولة الصافية للسفن بمعدل 15.6% مسجلا 1.53 مليار طن، لتصعد بذلك حصيلة النقل بمعدل 43.8% مسجلة 14 مليار دولار بزيادة تبلغ 4.3 مليار دولار.
 

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