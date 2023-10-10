البنك المركزي: التضخم في مصر ارتفع بنسبة 0.8% بنهاية سبتمبر الماضي

ارتفع معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 0.8% مسجلا 1% مقابل 0.3% بنهاية اغسطس الماضي .

وقال تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري بنهاية سبتمبر الماضي قد انخفض مقدار 0.5% بالمقارنة من نفس الشهر في العام السابق.

وارتفع التضخم السنوي الي 39.7% في سبتمبر الماضي مقابل 40.4% أغسطس من نفس العام بزيادة تبلغ 0.7%.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم عن تسجيل التضخم الشهري 2% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.