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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ظل الأحداث الجارية.. ثبات واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه| تفاصيل

الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13- 10-2023.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.6 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.10  جنيه للبيع، و99.76 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات العربية العملات الاجنبية الريال السعودى اليورو

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