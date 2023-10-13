رئيس حزب مصر أكتوبر: سنطالب السيسى بتعديل السياسات النقدية حال فوزه بالانتخابات

قالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر أننا سنطالب الرئيس السيسى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية القادمة بحياة اقتصادية امنة خلال الفترة المقبلة ، من خلال إجراء تعديل فى السياسات النقدية ، ومحاولة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

وأضافت مديح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :كما سنطالب الرئيس السيسى بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة ، حيث أنه مهم جدا ان يكون هناك وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر:كما أننا فى حاجة إلى حل مشاكل المستثمر المحلى ورجال الأعمال ونجلس معهم ونعمل على حل مشاكلهم ، لأن المستثمر المحلى هو القادر على جذب المستثمر الأجنبى.

واستطردت:كما أننا سنطالب الرئيس السيسى أن يفتتح البورصة المصرية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أسوة بدول كثيرة فعلت ذلك منها السعودية والكويت والمغرب ، مما زاد من الإحتياطى النقدى للدولة ، وسنطالبه بطروحات حكومية قوية للبورصة المصرية والترويج لها بشكل جيد.

وقالت:سنطالب الرئيس السيسى بحياة كريمة لأصحاب المعاشات ، خاصة وأنهم يعانون جدا من ضعف مرتباتهم أثناء عملهم وبعد خروجهم على المعاش يتأثر المعاش الذى يحصلون عليه بشكل كبير ، وهذه كانت مطالب الشارع لنا، ونثق فى وجود حلول لمشاكل أصحاب المعاشات ، كما أننا سنطالب بفتح مجالات بشكل أكبر للشباب للعمل.

واختتمت:كما أننا نرصد كل المشاكل فى الشارع لكى تقوم أمامنا لعرضها على الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.