انخفاض أسعار لبن بخيره ضمن مبادرة الحكومة لدعم المواطن.. تفاصيل

أعلنت احدى شركات الصناعات الغذائية عن تخفيض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، عقب اجتماعه يوم الاثنين الماضي مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

يأتي ذلك القرار انعكاساً لاستراتيجية التي ترتكز على وضع المستهلك على رأس أولوياتها، ودعم أفراد المجتمع والحد من الأعباء التي قد تؤثر على جودة حياتهم، حيث أن الشركة لديها باع طويل في مساندة المستهلك المصري، وصد أي أثار سلبية قد تؤثر عليه جراء المتغيرات الحالية. كما تمثل تلك المشاركة تجسيداً للدور الذي تلعبه الشركة في مساندة الحكومة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد انطلاقاً من كونه أحد أهم السلع الغذائية الأساسية الذي يلاقي اقبالاً كبيراً من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كافة البيوت المصرية، وذلك استجابة من جهينه لمبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي تعد بمثابة نداءاً وطنياً وخطوة ضرورية تجاه التخفيف من الأعباء التي تقع على عاتقه.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.