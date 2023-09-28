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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يبحث مع "دانون" الاستثمار في تكنولوجيا صناعة الألبان

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي شركة دانون برئاسة كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول فرص الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة حالياً في مجال منتجات الألبان، لافتاً إلى الشركة تحقق نجاحاً كبيراً في مصر منذ بداية نشاطها.

وأكد سمير أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي لاسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة المحلية والخارجية لارتباط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول تتيح نفاد المنتج المصري إلي مختلف دول العالم، وكذا توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة وتعدد مصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية الجاذبة والعمالة الفنية الماهرة وتمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.

وأشار سمير إلى أن الأزمات الاقتصادية التي لحقت بمختلف دول العالم ومن بينها مصر شجعت الحكومة على تكثيف جهودها لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام أو بدائلها محلياً للتغلب على مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة بدورها أعدت قائمة بعدد كبير من المنتجات التي تمثل فرصاً جاهزة أمام المستثمرين لإنتاجها محلياً ومن بينها مستلزمات في قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج ويساعد على تحقيق مزيد من توطين التصنيع المحلي.

ومن جانبه أكد  كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري لما به من مزايا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصدير في المنطقة، خاصة وأن مصر تتوسط ثلاث قارات وبها سوق استهلاكي كبير وقوة بشرية متنوعة وهائلة، مشيراً إلى أن الشركة تدرك أهمية السوق المصري ومقوماته الفريدة التي تتيح للشركة إمكانات هائلة للنمو والتوسع كما تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي أي أزمات عالمية.

وأضاف هشام رضوان، مدير عام شركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا أن شركة دانون مصر تأسست عام 2006 وأصبحت خلال زمن قياسي من كبريات الشركات العالمية في منتجات الألبان الطازجة في مصر، إذ تقدم الشركة حلولًا غذائية لصحة وسلامة المستهلك المصري عن طريق طرحها لمنتجات ذات قيمة غذائية عالية الجودة، لافتاً إلى أن الشركة نفذت عدة مبادرات لتجميع الألبان منها مشروع "ألبان بلدنا"، وكذلك إنشاء 12 مركزًا لتجميع الألبان بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي ملوثات ومضادات حيوية أو شوائب صلبة، كما تهتم الشركة بالاستثمار في تكنولوجيا صناعة الألبان في السوق المصري، اعتمادًا على أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال، فضلاً عن تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في جميع أنشطتها.

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