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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب ارتفاع أسعار الألبان بالأسواق.. غرفة الإسكندرية التجارية تكشف

الألبان
الألبان

كشف أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق، وموعد انخفاضها مرة أخرى.

 

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وقال أحمد صقر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شهر سبتمبر يعتبر نهاية الموسم وبداية موسم الألبان ".

 

وأضاف أحمد صقر:" من أهم أسباب ارتفاع أسعار الألبان هو ارتفاع سعر الأعلاف المستخدمة في تربية العجول والأبقار المنتجة للبن".

 

وتابع أحمد صقر:" انخفاض إنتاجية الأبقار من الألبان في شهور الصيف وبالتالي ترتفع الأسعار ".

 

 وأكمل أحمد صقر :" ارتفاع تكلفة استيراد سلالات الحيوانات والأبقار المنتجة للألبان ".

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