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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس شعبة الألبان بدمياط: لدينا عجز يصل إلى 30% من انتاجنا من الألبان.. فيديو

الألبان والجبن
الألبان والجبن

قال عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، إن هناك مشكلة في الألبان نتيجة أزمة الأعلاف.

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وأضاف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك زيادة 20% في أسعار الجبن و30% في أسعار الألبان"، لافتا: "أزمة الأعلاف في الفترة الماضية أدت إلى فقد نسبة كبيرة من الألبان".

 

وأشار عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط،: "لدينا عجز يصل إلى 30% من انتاجنا من الألبان بسبب خروج المربين من المنظومة"، موضحا: " هناك 6 ملايين رأس ماشية في مصر، ينتجون نحو 6.5 مليون طن ألبان.

 

وأوضح أن انخفاض الإنتاج وليد عدة أسباب بدأت مع أزمة الأعلاف، والتي أدت إلى توقف عدد من المربين عن اقتناء المواشي بعدما عجزوا عن الإنفاق عليها.

 

وأضاف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، أن سعر اللبن اليوم هو العادل بالنسبة للفلاح، متوقعا زيادة الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل لأنه موسم اللبن الجديد، متمنيا في الوقت ذاته ثبات الأسعار الحالية. 

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