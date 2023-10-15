بكلمات مؤثرة .. أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين

حرص المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاعب فريق بينديك سبور التركي على دعم القضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.



وكتب كوكا، عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلا:"انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وما أشاركه عن فلسطين مخصصًا لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعرف جيداً ما كان يحدث منذ عقود، استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء، وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة المعدودة التي بحوزتهم، الإعلام الغربي يصفهم بالإرهابيين!".

وتابع كوكا: "قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلاً، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى".

واضاف: "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هم الذين يقصفون البلاد ككل، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليًا ويقولون إنهم يقاتلون حيوانات بشرية!!".

واكمل: "كما نشر بعض المشاهير صورًا لغزة وقالوا نتضامن مع إسرائيل! يمكنك أن تساند من تريد، لكن لا تكن أحمقاً لتنشر المأساة في غزة كأنها في إسرائيل".

وأشار: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد وتتحطم من داخلك بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع.

https://x.com/hassankouka/status/1713277069688238425?s=46