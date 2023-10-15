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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: الجهود المصرية متواصلة في دعم الشعب الفلسطيني كأحد ثوابتها السياسية

دعم الشعب الفلسطيني
دعم الشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة "الأهرام" أن الجهود المصرية المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف المعاناة عنه هي أحد ثوابت السياسة المصرية، والتي تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل هي قضية العرب الأولى وأنها مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (جهود مصرية متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني)، بأنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تحركت مصر على جميع المستويات والمسارات لتحقيق التهدئة ووقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع جهودها لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وأشارت الصحيفة في هذا الإطار إلى أن مصر قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، وأكدت ضرورة إنشاء ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى الفلسطينيين، كما تحركت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والأصدقاء من أجل العمل على وقف هذا التصعيد الخطير ووقف مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث عدَّت مصر أي تهجير قسري للفلسطينيين خارج أراضيهم انتهاكا للقانون الدولى، كما أنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.


ولفتت الصحيفة إلى أنه لذلك تحركت مصر في الأمم المتحدة ولقاء المجموعة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة لوقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم استهداف المدنيين أو استهداف المنشآت المدنية.


وأوضحت الصحيفة أنه لا شك أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر الانفجار في المنطقة نتيجة لانسداد الأفق السياسي أمام أي تسوية وكذلك استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الخروج من دوامة العنف المستعرة لن يكون بمزيد من العدوان على المدنيين أو تهجير الفلسطينيين قسرا وتحويل قطاع غزة إلى جحيم وإنما الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والعمل على تنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، فهذا هو السبيل الوحيدة فقط لإزالة مسببات الصراع والعنف وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش والتعاون بين شعوب المنطقة.


واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأن "هنا تبرز أهمية دور المجتمع الدولي في حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه، كذلك ضرورة التحرك السريع من جانب القوى الكبرى خاصة أمريكا، لوقف التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة والعمل على الانخراط سريعا في المفاوضات والخروج من حالة الجمود السياسي".

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