ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

مهما استطاع الإنسان اكتشاف العالم الماضي، سيظل دائمًا هناك أسرارًا لم يتم اكتشافها بعد. من بين هذه الأسرار هي "كهف الأسرار السحري" الذي يبلغ عمره 500 ألف عام مع تمساح مقيم به إلى الآن ومتاهة من الممرات التي لا يوجد مثيل لها على الإطلاق على وجه الأرض!

ممرات جليدية

كهف الأسرار السحري أو كهف Poacher's Caveيقع أسفل قرية Cilcainالصغيرة في شمال ويلز بفلينتشاير في بريطانيا. ويتميز هذا الكهف باحتوائه على واحد من اثنين من الممرات الجليدية الوحيدة المعروفة في بريطانيا والتي تتكون من ممرات متساوية الساقين لا مثيل لها على الإطلاق على الأرض.

وبحسل موقع ديلي ستار البريطاني، لم يستطع المجتمع الحديث التأثير على هذا الكهف منذ آلاف السنين حتى تم اكتشاف مدخله عام 1978 من قبل نادي Northern Pennine Caving Club.

كهف الأسرار السحري

ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف العديد من الممرات الغامضة له التي أدت إلى اكتشاف بعض المعالم المذهلة به. ولهذا السبب أصبح كهف الأسرار السحري مكانًا مشهورًا لعشاق الكهوف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كهف الينابيع القديمة

الاسم (الويلزي) الصحيح للكهف هو ((Ogof Hen Ffynnonau - ويعني كهف الينابيع القديمة باللغة الإنجليزية. ولكن حتى ما قبل 100 عام تقريبًا، كانت تحت الماء تمامًا.

وقال سكرتير فريق United Cavers Exploration (UCET) إيان آدامز لـ North Wales Live في عام 2019 أن هذا الكهف الذي كان يخفي نهرًا تحت الأرض جف منذ ذلك الحين، يحتوي على ممرات تشير إلى أنه كان نشطًا قبل 250 ألف عام، عندما بدأت الفترة الجليدية قبل الأخيرة في التشكل.

التمساح المقيم

ولكن هناك أيضًا دليل على وجود طابق ثانٍ أسفل الطابق الرئيسي له، مما يشير إلى وجود الكهف حتى قبل تلك الفترة الجليدية. وهذا يعني أن عمر الكهف يمكن أن يكون أكثر من 500 ألف سنة. مضيفًا "إنه بمثابة أرض سحرية تحت الأرض مليئة بالغموض والأسرار".

رواسب بمعادن مختلفة

تتكون أرض كهف الأسرار السحري العجيبة من خطوط دقيقة من الرواسب التي تفرز المعادن، ويوجد أسفل المدخل الخاص به مباشرة منجم يسمى Dyer's Adit، حيث كان عمال المناجم في القرنين التاسع عشر والعشرين يبحثون عن الرصاص دون جدوى.

ويقول إيان أنه يوجد في وسط الكهف صواعد ضخمة - وهي نوع من التكوينات الصخرية التي ترتفع من الأرض نتيجة للقطرات القادمة من سقف الكهف وتُعرف باسم "الزعيم الكبير". موضحًا أنه يتكون نتيجة للإطلاق البطيء للمياه المشبعة بالكالسيوم من الثريا أعلاه.

قطرات سقف الكهف التي تعرف باسم الزعيم الكبير

يعد الممر متساوي الساقين داخل كهف Poacher's Cave نادرًا جدًا، وهو واحد من اثنين فقط معروفين بتكوينهما الجليدي في المملكة المتحدة. مؤكدًا أنه تشكل أثناء ذوبان الجليد في الفترة الجليدية.

حفريات مختلفة

هناك اكتشاف رائع آخر في كهف الأسرار السحري وهو عدد الحفريات - بما في ذلك كائنات بحرية من نوع البطلينوس الموجودة في الصخور. وتُعرف الغرفة المليئة بها باسم "الزقاق الأحفوري".

وقال إيام أن هذه الغرفة مليئة بالحفريات التي لم يمسها الإنسان بعد، وهي "أعجوبة للعين البشرية". وفي حين أنه من الصعب مسح المسافة الكاملة للكهف، يقول إيان إنه يبلغ حوالي كيلومتر واحد من الأمام إلى الخلف - مع عدد من الممرات الجانبية الممتدة إلى جانب شلال داخلي.

بارود ببراز الخفافيش

بالإضافة إلى ذلك، توجد في عدة أجزاء من كهف الصياد أو كهف الأسرار السحري، أمثلة على نترات الكالسيوم - المعروف أيضًا باسم حليب القمر. موضحًا أنه إذا تمت إضافة عامل محفز إلى ذلك، مثل الميثان - أو براز الخفافيش - فإنه يمكن أن يتحول إلى مركب كيميائي آخر، والذي عند إضافته إلى عنصر كيميائي آخر، يصبح بارودًا.

حليب القمر داخل الكهف

وعندما كان نظام Poacher's Cave نشطًا، كانت المياه تندفع عبر ممر نبع Old Wells، وتكسر سطح الأرض على شكل نبع.

تمساح مقيم حتى الآن!

إنه بالطبع ليس تمساح حقيقي، ولكنه تكون من الصخور والطمي - الرمال أو التربة التي تحملها المياه المتدفقة ثم تسقط، خاصة عند منعطف النهر.

الطبقات الرسوبية من الطمي الجليدي

وبينما يمكن الوصول إلى كهف Poacher's بسهولة، إلا أنه يحتاج إلى مهارات وخبرة محترفي التسلق واستكشاف الكهوف للقدرة على استكشافه والخروج منه دون أضرار.