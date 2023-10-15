عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تطالب الممولين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لاستكمال الاستيراد والتصدير

صدى البلد

أكد  " الدكتور فايز الضباعني "  أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة  الجمركية ( نافذة ) ، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ،مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

  وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير و أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  .

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

من الجدير بالذكر أنه يمكنك التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :

[email protected]

وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 

https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

الضرائب مصلحة الضرائب الوعى الضريبى الفاتورة الالكترونية وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث بديل موديست

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ترشيحاتنا

أول صور للكشف الآثري الجديد في المنيا.. شاهد

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمسئولية عن استشهاد الصحفي عصام عبد الله

الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ