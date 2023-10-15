سفير فلسطين: قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية والاحتلال يرتكب أبشع الجرائم

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة حقيقية، مشيرا إلى أن قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة، تترتكب من خلالها إسرائيل أبشع الجرائم والمجازر.

وقال دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن إسرائل شلت الحياة الطبيعية والإنسانية للمواطن الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن غزة الأن بلا كهرباء أو مياة صالحة للشرب، ومياة الصرف الصحي بدأت في التدفق للشوارع.

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن القطاع الصحي الأن متدهور، نتيجة نفاذ السولار الذي يشغل المولدات في الستشفيات، إضافة إلى قصف المستشفيات.

وأشار دياب اللوح إلى أن الأيام المقبلة ستكون أسواء وأخطر، وقطاع غزة ينتظر حرب تدميرية بكل ما تحملة الكلمة من معنى.