دياب اللوح : الشعب الفلسطيني صامد رغم الوضع المأساوي وإسرائيل تحاول فرض واقع جديد.. فيديو

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة الشكر للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي على المواقف الوطنية العربية بحق أهل غزة ، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب ابادة جماعية ، وتدمير منهجي يستهدف قطاع غزة بالكامل ، وارتكاب مجازر دموية بشعة بحق النساء والشيوخ .

وأردف السفير دياب اللوح ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الشعب الفلسطيني يعيش وضع مآساوي وكارثي ، تحاول فيه إسرائيل تغيير معالم الخريطة ، وفرض واقع جديد ، وتهجير الشعب الفلسطيني .

ولفت " اللوح " ، إلى أن الشعب الفلسطيني صامد على ارضه على الرغم من المحاولات الدموية لتهجيره ، وهو مت أكد على الرئيس الفلسطيني محمو عباس ، متابعا :" ما يحدث في غزة يفوق تصور العقل الانساني ".

وأشار " اللوح " ، إلى أن ما يحدث من المجتمع الدولي مهزلة ، ومت يحدث في غزة هو ارهاب دولة منظم .