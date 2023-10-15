ميكانيكي يُنهي حياة عجوز خنقًا لسرقة سيارته بالتجمع الأول.. والأمن يكشف اللغز

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب مُسن عن مسكنه بالتجمع الأول ، حيث تبين أن “ميكانيكى” وراء خطفه وإنهاء حياته لسرقة سيارته.. تم ضبط المتهم ، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش"، عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مُستقلاً السيارة خاصته.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مهندس مقيم بدائرة القسم بغياب والده بالمعاش مقيم بذات الدائرة .

وبإجراء التحريات تبين أن المُتغيب كان بصحبة ميكانيكى مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته وتم ضبط المتهم .

واعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمُغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع.

وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.