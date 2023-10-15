جامعة القاهرة تطلق عددا من القوافل الطبية بالمشاركة مع حياة كريمة.. وعميد طب أسنان: نساعد على حل مشكلة قوائم الانتظار

نائب رئيس جامعة القاهرة : القوافل تخفف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

عميد أسنان القاهرة : نوجه الحالات الطارئة إلى المسشتفى لتقلى العلاج اللازم

تحرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

وتطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 22-27 أكتوبر والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة خلال الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن ذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وفى نفس السياق ، تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهر إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وذلك ضمن جدول زمني مقرر، حيث أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية، ووفرت الأدوية بالمجان ويتم تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفى جامعة القاهرة لتلقى العلاج اللازم ، موضحًا أن القوافل التي تطلقها الكلية بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة "حياة كريمة" تأتي في إطار دور الجامعة ومسئولياتها تجاه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم ، نحن قضينا على قوائم الانتظار مثل ما حدث فى قسم الأطفال عند افتتاح عيادات الشيخ زايد أصبحت الطاقة الاستيعابية كبيرة، فالمريض الذي يريد أن يحصل على خدمة تقدم له في الحال دون الانتظا و يساعدنا في ذلك التطور الرقمي بكافة مؤسساتنا.

جامعة القاهرة

وعلى الجانب الآخر وافقت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، كما استحدثت وطورت الجامعة عددًا من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع.

واعتمدت الجامعة، تعديل بعض اللوائح الدراسية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا، وهي تعديل اللوائح الدراسية ببرامج 3 دبلومات مهنية بكلية طب الفم والأسنان تتضمن دبلوم طب الأسنان الشرعي ودبلوم طب الأسنان الرقمي ودبلوم طب الأسنان الوقائي، وتعديل اللائحة الدراسية لكل من برنامج الماجستير المهني في التصنيع الدوائي بكلية الصيدلة، وتعديل اللائحة الدراسية بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لـ 3 برامج دكتوراه، وهي برنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي "هندسة النانو"، وبرنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي الحيوية، وبرنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي "الترميم والصيانة"، بالإضافة إلى اللائحة المالية والإدارية بكلية العلاج الطبيعى لبرامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة، والنشر العلمي بكلية العلوم والخاص بدرجتي الماجستير والدكتوراه.

