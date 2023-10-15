مركز بحوث الرأي العام بجامعة القاهرة ينظم دورات تدريبية| تفاصيل

ينظم مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية: Fact checking )

مميزات الدورة التدريبية

- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي

- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي

- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت

- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات

- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث

- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر

- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية

ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.