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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع قياسي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة صعودا قياسيا بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 20446 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 24738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 8555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 3759 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 5662 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5353 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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