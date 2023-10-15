صحف السعودية.. ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي.. وشكري: لم نتلقَ حتى الآن التصريحات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة..هل تسلّم إسرائيل القطاع لـ«قوات دولية» ؟

المملكة تسلم وكالة الأونروا 2 مليون دولار دعماً للشعب الفلسطيني

إسرائيل تشن غارات على لبنان رداً على هجوم صاروخي لـ«حزب الله»

أمريكا تجلي غداً رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحراً

إسرائيل تقصف المستشفيات.. كارثة إنسانية وصحية في غزة

التضخم يستقر نسبيًا عند 1.7٪ خلال سبتمبر 2023م

محكمة جدة تأمر بإخلاء مدرسة أهلية.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

تناولت الصحف السعودية التركيز على تطورات الحرب الإسرائيلية على أهالي غزة المحاصرين من قبلها، في وقت قطع فيه الاحتلال عليهم المياه والكهرباء والوقود.

قالت صحيفة الرياض، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

أوردت الرياض، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، شيكا بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة 2 مليون دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاءوالدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبه قدم لازاريني الشكر للمملكة العربية السعودية على هذا الدعم للاونروا، وقال : بأن المملكة العربية السعودية لطالما تضامنت دوماًمع الشعب الفلسطيني ووقفت وتقف مع الوكالة لتحقيق أهدافها الانسانية.

ذكرت صحيفة الرياض، استقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.7٪ في شهر سبتمبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023م) حيث كان عند 2.0٪، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي، ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.



أوردت صحيفة الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن السلطات المصرية لم تتلقَّ حتى الآن، التصريحات اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال شكري لتلفزيون «سي إن إن»: «معبر رفح مفتوح رسمياً على الجانب المصري، وهو مفتوح طوال الوقت. المشكلة أنه يتعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف: «لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط».

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات على لبنان ردا على هجوم صاروخي تبناه «حزب الله» على مستوطنة في شمال إسرائيل، وأسفر عن سقوط قتيل و3 جرحى، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق من لبنان باتجاه مستوطنة «شتولا» في الجليل الغربي، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بالرد. وأوضح دانيال هجاري، متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة «إكس»، أن القوات الإسرائيلية بدأت الرد على مصدر القذيفة من جنوب لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن قواته تقصف منطقة إطلاق القذيفة داخل لبنان.

وذكر تلفزيون «الميادين» اللبناني أن القصف الإسرائيلي في محيط موقع الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان. وطلب الجيش من المدنيين في وقت لاحق عدم التواجد داخل نطاق 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان.

من جانبه، قال «حزب الله» إن «صاروخاً موجهاً» أطلق من جنوب لبنان استهدف بلدة شتولا الإسرائيلية. كما أعلن عن استهداف موقع «الراهب» الإسرائيلي، وقصف دبابة «ميركافا» كانت بالموقع مشيرا ‏إلى «إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح».‏

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية، التي تشهد عمليات تسلل لمقاتلين يتبعون فصائل فلسطينية في لبنان، إلى جانب اشتباكات متقطعة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.

أكدت السفارة الأميركية في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا غدا (الاثنين). وقالت السفارة إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل «مواطنين أميركيين وعائلاتهم» من حيفا إلى قبرص.

قال متحدث باسم السفارة الأميركية لدى إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأميركيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص، غداً الاثنين.

أوردت صحيفة عكاظ، بعد الهجوم الذي نفذته حماس، الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الغزو الضخم الذي تحضر له والذي قد يأتي في أي ساعة.

وأفصحت (بلومبيرغ) عن وجود مخاوف لدى الإدارة الأمريكية، ألّا يكون لدى إسرائيل خطة لما سيأتي بعد غزو غزة. وبحسب أشخاص مطلعين على موقف إدارة بايدن طلبوا -عدم الكشف عن هوياتهم- أن البيت الأبيض يخشى من ذلك، ويدرس حالياً ما وراء الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حماس.

وأفادت المصادر بأن فريق بايدن أعرب عن قلقه بشأن مطالبة إسرائيل بإخلاء السكان شمال غزة خلال 24 ساعة، وهو الموعد النهائي الذي يقول كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنه غير واقعي. واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن الإخلاء في غزة سيكون «أمراً صعباً».

وأضافت المصادر أن الحملة العقابية في غزة وعدم وجود نقطة نهاية واضحة تهدد بتأجيج أسوأ أزمة تواجهها إسرائيل منذ 50 عاماً، ما قد يؤدي إلى حريق إقليمي ستكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لاحتوائه.

في غضون ذلك، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشأن الخسائر الإنسانية في غزة، إذ احتشد آلاف المدنيين في الشوارع للفرار في أعقاب أمر الإخلاء.

وتركز واشنطن على مصير عشرات الرهائن، ونحو 500 مواطن أمريكي ما زالوا في غزة. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين، (الخميس): إن الولايات المتحدة تقدم النصائح لإسرائيل بشأن كيفية استعادة الرهائن، فيما تحدث بايدن مع عائلات المفقودين.

أوردت عكاظ، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، وطالت عمليات الاستهداف المستشفيات والمرافق الصحية، التي طالبت إسرائيل بإخلائها أيضاً.ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني، أمس (السبت)، ارتفع عداد القتلى جراء الغارات إلى 2215 فلسطينياً وإصابة 8714؛ بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكشفت (منظمة أطباء بلا حدود) أن إسرائيل استهدفت مستشفيات القطاع، وطالبت بتأمين مواقع آمنة للسكان، محذرة من وجود نقص كبير بالمستلزمات الطبية في المستشفيات، مع دخول غزة في كارثة إنسانية وصحية. وطالبت ممثلة المنظمة علا الجعبري بالتدخل الفوري لوقف هجمات إسرائيل العنيفة على المرافق الطبية.

في غضون ذلك، تعرّض المستشفى الميداني الأردني في غزة لأضرار جراء قصف إسرائيلي، ما تسبب في خروجه عن الخدمة وقُطعت الطرق المؤدية إليه، فيما طالبت الصحة الفلسطينية بعدم خروج المستشفى الأردني من غزة بعد قصف محيطه.من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن مئات الآلاف نزحوا في غزة خلال الساعات الـ12 الماضية فقط، مؤكدة استمرار عمليات النزوح إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع. وأفادت في بيان لها بأن عدد النازحين جراء التصعيد العسكري في القطاع بلغ إجمالاً ما يقرب من مليون شخص خلال أسبوع.



ذكرت عكاظ، صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر عن المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية وأحيل لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.

وبحسب الحكم، الذي تابعته «عكاظ»، وتنفرد بتفاصيله، فإن ورثة رجل أعمال تقدموا بدعوى أمام المحكمة طالبين فسخ عقد تأجير عقار من مدرسة أهلية؛ بسبب تأخر وتعثر المدرسة في سداد الإيجار المتفق عليه منذ بداية جائحة كورونا حتى العام الحالي، وقال الورثة في دعواهم، إن مستأجري العقار ماطلوا في دفع الإيجار مخالفين بذلك ما ورد في بنود عقد التأجير، وتمسكوا في دعواهم بطلب فسخ العقد وإخلاء العقار وإلزام ملاك المدرسة الأهلية بدفع قيمة الإيجار المتأخرة المقدرة بـ 600 ألف ريال.

وخلصت المحكمة إلى قرارها بإخلاء العقار المستأجر وتسليمه للملاك، ومنحت الأطراف مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وفي وقت لاحق اكتسب الحكم الصفة النهائية برفض محكمة الاستئناف طلب الاعتراض.

